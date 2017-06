Mister Østbanen kvartersdriften?

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Region Sjælland lægger op til tog fra Hårlev til Roskilde.

Pris: Halv timesdrift erstatter de nuværende 15 minutters afgange.

Steen S. Hansen fra Socialdemokratiet var mandag på Hårlev Station for at aktionere for fortsat kvartersdrift på Østbanen. (Foto: Helmut Madsen)

Stevns: Regionsformand Jens Stenbæk (Venstre) har fået en idé: Der skal etableres en direkte togforbindelse fra Hårlev til Roskilde.

Det skal ske i forbindelse med overdragelse af den statslige banebetjening til Region Sjælland.

Regionen: Færre afgange

I dag køres der med kvartersdrift fra Hårlev til Køge, men hvis Østbanen forlænges til Roskilde, vil det ifølge Region Sjællands oplæg betyde færre afgange.

Regionen har sendt oplæg til borgmestrene i Roskilde, Solrød, Køge, Faxe og Stevns.

Den politiske proces forudsætter at et flertal i Folketinget og i Regionsrådet tilslutter sig oplægget, hvorefter Regionrådet efter sommerferien vil slutbehandle sagen.

Klart nej fra rød blok

Forslaget har skabt vrede hos formanden for Stevns Kommunes Plan- og Teknikudvalg, socialdemokraten Steen S. Hansen, som tidligt mandag gennemførte en aktion på Hårlev Station:

– Vi ønsker at beholde kvartersdriften til Køge. Det kan sagtens lade sig gøre, at koble de to Stevnsstrækninger sammen og tilgodese både passagerer fra Faxe Ladeplads og Rødvig, og samtidig bevare kvartersdriften, siger Socialdemokratiets borgmesterkandidat, der desuden vil kæmpe for at indføre halv times drift fra Rødvig direkte til Roskilde i 2018.

Der blev tirsdag afholdt møde i kommunens Plan- og Teknikudvalg, og Steen S. Hansen var ved redaktionens afslutning sikker på, at der ville enighed om ovennævnte løsning. Udvalgets beslutning skal efterfølgende drøftes i kommunalbestyrelsen.

Opbakning fra borgmester

Helt så sikker er borgmester Mogens Haugaard Nielsen ikke. Han finder sagen mere kompleks:

– Vi bliver nødt til at give køb på 15 minutters driften fra Hårlev til Køge for at sikre en direkte forbindelse til Roskilde. Til gengæld skal vi presse på for at få nye skinner fra Køge Nord Station, og dermed få kvartersdriften tilbage.

Borgmesteren finder det af stor betydning for Stevns unge at kunne komme til Roskilde og få videreuddannelse. Derfor vægter Mogens Haugaard Nielsen Roskilde-løsningen højere end bevarelsen af 15 minutters driften.

Ja fra regionspolitiker

Stevns repræsentant i Regionsrådet, venstre-politikeren Lene Madsen Milner, er på linje med borgmesteren, også hun ser en fordel for unge uddannelsessøgende. Men hun fremhæver endvidere en nemmere transport til Roskilde Sygehus.

– Jeg mener, at vi bør tage imod dette oplæg hurtigst muligt. Dernæst skal kampen sættes ind for hurtigst muligt at få genetableret de ekstra skinner som er nødvendige for at bevare 15 min. driften. Der skal være 15 min. drift på hele strækningen mellem Hårlev og Roskilde, slutter Lene Madsen Milner

Opinion: Både-og

Stevnsbladet gennemførte mandag formiddag en »uvidenskabelig« meningsmåling. Tre erklærede sig tilfreds med forlængelse til Roskilde selv om det betød halv times drift. To ville ønskede både tog til Roskilde og kvartersdrift, mens fem hellere ville bevare 15 minutters driften til Køge frem for direkte forbindelse til Roskilde.

sky