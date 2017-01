Mistillid og knive i ryggen, vol. 2

Så fik kommunen ryddet den gamle tankstation, i folkemunde kaldet »øjebæet«.

Nu melder spørgsmålet sig; Hvad stiller vi op med sådan en prægtig plads. Svaret er ligetil. På den stevnske politiske arena har vi flere, der fortjener en skulpturel forevigelse. I gul førertrøje kommer vi ikke udenom Bjarne Østergård. Regerer stik mod det mandat, nogle få vælgere havde tiltroet ham, beder forvaltningen om at fremdrage »smuds« på borgere, der uden modregning stiller trampestien til rådighed, og han påfører kommunen og de enkelte lodsejere meget store udgifter ved fredningssagen uden reelt at få noget for pengene.

Min første tanke var en skulptur, men den går jo ikke, vi skal have armene med. Ikke højt over hovedet, men slæbende nede, når verdensarven nu bliver trukket tilbage, efter at Unesco har indset, hvor ødelæggende tivoliseringen af klinten vil være ved en fredning. Desuden vil det undre Unesco, at der er blevet rejst en fredningssag imod lodsejernes ønske, når det netop blev fremhævet, hvor unikt det var med en frivillig og omkostningsfri trampesti.

Hvad nu med alt det personale, der var ansat til varetagelsen af verdensarven? Løsningen er ligetil. Øjebæspladsen vil kræve en site manager og kommunikationsmedarbejder. Folk vil komme fra nær og fjern for at se denne landets første mindepark over politikerlede. Der vil blive holdeplads for gratisbussen og mon ikke også et par autocampere.

Nu melder spørgsmålet sig. Skal pladsen fredes? Det står lidt hen i det uvisse. Forvaltningen melder dog at alt er klart.

Med venlig hilsen

Karl H. Ovesen

Højgårdsvej 6

Store Heddinge