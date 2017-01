Mistillid og knive i ryggen, vol.3

Det var da en rigtig god idé med en Mindepark for Politikerlede, men mon ikke grunden er for lille efter weekendens udmelding fra fem medlemmer af Venstres byrådsgruppe.

Hvordan kan det dog gå så galt, at fem medlemmer, over en weekend, sådan »vender kåben«?

Ja, kun fantasien sætter grænser, men jeg kan da forestille mig, at der, i ly af den mørke vinter, er blevet holdt små hemmelige møder rundt om i de stevnske skove og roemarker. Måske har de siddet på afsidesliggende rastepladser, med lyset slukket, motoren i tomgang og til varmeblæserens monotone summen, hvisket og lagt planer. Og lur mig, om ikke intrigemageren Østergård har siddet på bagsædet og hvisket dem smarte fif i øret. Måske Hr. Østergård oveni købet har inviteret den gamle ronkedor Poul Arne Nielsen med i vognen, for at trække på hans erfaring i spegede politiske tricks.

Ja, ja, kun fantasien sætter grænser, men hvilken forrygende uge i stevnsk politik, og det er slet ikke slut endnu.

Nu vil knivene blive poleret og hvæsset rundt om i de små hjem på Stevns, inden venstremedlemmer begiver sig til det store blodbad i Strøbyhallen – og mange, vil ikke tøve med at bruge knivene.

Hjemme i sin stue vil Hr. Bjarne Østergård sidde og stampe i gulvet af ærgrelse over, at han meldte sig ud af partiet, for hvor ville han gerne være med i Hallen.

I en anden stue på Stevns sidder Hr. Steen S. Hansen, med mobilen tændt på højeste volumen og afventer resultatet af afstemningen. Han må jo formode, at hvis det famøse forslag om »indkaldelse til et igen-igen opstillingsmøde« bliver nedstemt, så vil endnu to, eller flere, melde sig ud af Venstre og vandre over i stald hos ham.

Så kan han jo næsten, de næste ti måneder, kalde sig »skyggeborgmester«. Det lugter jo altid lidt af, ja hvad?

Med venlig hilsen

Jørgen Jensen

Havnevej 15

Rødvig