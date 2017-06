Mobil- og bredbåndsdækning på Stevns

(Last Updated On: 6. juni 2017)

Dagbladet har gennem den sidste tid brugt en del spalteplads til at give teleanalytiker John Strand mulighed for at komme med sine »bemærkninger« til vores ønsker, om at sikre ordentlige mobil- og bredbåndsdækninger på Stevns.

Undertegnede, medlemmerne af Plan- og Teknikudvalget og alle øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen på Stevns har kun et ønske. Det er at sikre mobil- og bredbånddækning på hele Stevns, og det er vi nu i fuld gang med.

Der er aftalt møde med Plan- og Teknikudvalget og telebranchens udrykningshold den 13. juni 2017.

Der har været afholdt møde med Fibia. Der er ikke truet med at standse det igangværende arbejde med nedlægning af fiber.

Stevns kommune har ansøgt om midler fra bredbåndspuljen og vi er i gang med at kontakte borgerne i de områder, hvor vi har mulighed for at få andele fra puljen.

Der er planlagt møde med andre teleselskaber om opsætning af master, således at der åbnes mulighed for bedre dækning på Stevns.

Jeg vælger bevist ikke at gå ind i dialogen med John Strand, da vi ikke har samme dagsorden i denne sag.

Det nytter ikke at kigge bagud og pege fingre. Hvis John Strand mener, at Stevns kommune og politikerne begår ulovligheder, så meld os til rette myndigheder.

Du kunne også tilbyde dig som samarbejdspartner i en sag, hvor vi burde have fælles interesse.

Det ville i øvrigt klæde borgmesteren, som er øverste politiske ansvarlig for administrationen, at imødegå de utallige påstande, der er fremkommet i denne sag.

Dørene ind til mødelokalerne er åbnet, og nu ser vi fremad, så det fælles mål kan opnås: Bedre mobil- og bredbåndsdækning på hele Stevns.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen

Formand for Plan- og Teknikudvalget