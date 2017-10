Mødested blandt de bedste

(Last Updated On: 11. oktober 2017)

Mænds Mødesteder Stevns blandt de bedste foreninger på Sjælland

Per B. Jensen fra Mænds Mødesteder er glad over, at foreningen var blandt de bedste på Sjælland. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: I foråret 2017 havde mere end 140 foreninger i TV 2 Lorrys sendeområde meldt sig til projektet Fantastiske Foreninger. TV 2 Lorry havde i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden sat 100.000 kr. på højkant til den forening, som ville vinde konkurrencen.

Blandt de mange foreninger ville 20 blive nomineret som de bedste og få produceret en lille tv-film om deres arbejde. En af disse var Mænds Mødesteder på Stevns.

Mødte stor anerkendelse

Mænds Mødesteder Stevns vandt ikke, men var blandt de 10 bedste, da Københavns Livredderklub løb med titlen »Årets Fantastiske Forening«.

– Det var også en fantastisk oplevelse at være med, fortæller formanden for Mænds Mødesteder Stevns, Per B. Jensen, og tilføjer:

– Der var en god kollegial stemning blandt alle nominerede. Og vi fik fortalt, at vi vare blandt de 10 bedste foreninger. Det varmer, slutter Per B. Jensen.

Man kan se traileren for Mænds Mødesteder Stevns på www.tv2lorry.dk/video/klip/maends-modesteder-stevns.

sky