Mulighed for 50 nye sommerhuse i Rødvig

(Last Updated On: 21. august 2017)

Rødvig: Torsdag i sidste uge mødtes kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært møde på rådhuset. Her skulle de beslutte, om Stevns kommune skal søge om omplacering og nyudlægning af sommerhusområder.

Helt konkret er der tale om et sommerhusområde i Rødvig, hvor der i dag er plads til 25 nye sommerhuse. Stevns kommune ønsker at søge om at udvide området og øge antallet med 50, så det i alt bliver muligt at bygge 75 nye sommerhuse.

– Vi har oplevet en stigende efterspørgsel på overnatningsmuligheder de seneste år. Så når vi nu vil søge om at kunne opføre 50 ekstra sommerhuse, så er det for at kunne imødekomme den efterspørgsel i fremtiden. Med Stevns Klint som verdensarv, er Stevns blevet endnu mere attraktiv for turister, og hvis vi gerne vil have en større del af den omsætning, turisterne kommer med, til at forblive i kommunen, så skal vi have flere muligheder for at overnatte, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns).

– Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal bygges 50 nye sommerhuse nu, men det giver os muligheden for det, siger formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (S)

Høring og borgermøde

I et nyt landsplandirektiv vil Erhvervsministeriet bytte 5.000 sommerhusgrunde med 6.000. Formålet er at give mulighed for at omplacere sommerhusområder, som ikke er udnyttet, til bedre beliggenheder i kystnærhedszonen.

For at søge om nye sommerhusområder, skal områderne fremgå af en planstrategi, og derfor har Stevns kommune udarbejdet et tillæg til Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2017.

Det blev på mødet godkendt, at tillægget nu skal sendes i otte ugers høring, og at der den 26. september vil blive afholdt borgermøde med deltagelse af Plan- og Teknikudvalgets medlemmer.

rmh