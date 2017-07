Murerskeen svinges oftere på Stevns

(Last Updated On: 12. juli 2017)

Partnere: leder i byggesagsteamet, Sanne Fabricius Rødkjær og erhvervschef for Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen. (Pressefoto)

Stevns: Kommunen og Stevns Erhvervsråd taler om »byggeboom«, men mindre kan ifølge Danmarks Statistik gøre det.

Nybyggeri trods fald

Fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 faldt det samlede påbegyndte etageareal med 16 pct., og det samlede påbegyndte boligbyggeri (antal boliger) faldt med 33 pct, viser tal fra Danmarks Statistik. Men samme undersøgelse viser, at der stadig er meget nybyggeri, især hvis man sammenligner med de tre seneste år.

På Stevns går det fint

Flere og flere byggerier skyder i disse måneder op på Stevns, og kommunens byggesagsteam har i første halvår af 2017 haft så travlt, at de melder om et decideret byggeboom:

– Byggesagsteamet i Stevns Kommune oplever her i første halvår af 2017 en markant stigning i indkomne byggesager, man kan fristes til at kalde det et mindre byggeboom. Der kan i første halvår registreres en stigning i indkomne sager på hele 27 % sammenlignet med samme periode i sidste år, som primært fordeler sig på byggeansøgninger og forespørgsler. Samtidig overholdes de udmeldte sagsbehandlingstider, så det er rigtig godt nyt for Stevns, fortæller Sanne Fabricius Rødkjær som er teamleder i Byggesagsteamet.

En undersøgelse fra Dansk Byggeri bekræfter, at antallet af byggetilladelser i Stevns er steget kraftigt i løbet af det seneste år, målt på hvor mange kvadratmeter, der blev givet byggetilladelse til. Ifølge undersøgelsen kommer Stevns Kommune ind på en 7. plads over danske kommuner, som har givet byggetilladelser til flest kvadratmeter, hvis man sammenholder det med kommunens indbyggertal.

Nye toner fra Erhvervsrådet

Den største stigning er sket inden for byggeriet af private boliger. Alene i årets tre første måneder er der kommet 88 nye borgere i kommunen.

– Vi oplever, at virksomhederne i Stevns er i vækst og har behov for at udvide deres kapacitet i takt med, at de også ansætter flere medarbejdere, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Det er nye toner fra Erhvervsrådet, der den 20. juni var ude med kritik af kommunen i forbindelse med en undersøgelse fra Dansk Byggeri:

– Stevns har på bygge- og anlægsområdet igennem nogle år været på forkant, men vi ser nu, at andre kommuner haler ind og overhaler os. Derfor har det også vores højeste prioritet, at vi sammen med Stevns Kommune kan blive ved med at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Vi er langt fra i mål på det område, sagde Thomas Christensen dengang.

Men nu er der tilsyneladende forbrødring, idet erhvervschefen roser kommunen for en effektiv sagsbehandling, som betyder, at det ikke tager længere tid at få sin sag behandlet på trods af den ekstra travlhed.

sky