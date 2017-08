Musica Ficta og Bo Holten

(Last Updated On: 1. august 2017)

Vokalensemblet Musica Ficta, der ledes af dirigenten og komponisten Bo Holten, kommer til Højerup

(Foto: Per Morten Abrahamsen)

Højerup: Det er tirsdag den 8. august kl. 19.30, hvor medlemmer af vokalensemblet Musica Ficta giver koncert i den gamle kirke efterfulgt af kaffebord på Traktørstedet Højeruplund.

Ved kaffebordet fortsættes der med musik og fællessang.

Musica Ficta består af en kernegruppe på 12 af Danmarks bedste ensemblesangere, og ved sang- og musikaftenen i den gamle kirke i Højerup vil fem af dem komme og synge – dels et udvalg af sange fra renæssancen, dels fra den danske romantik og fra Højskolesangbogen.

Ensemblet består denne aften af sopranerne Ann-Christin Wesser Ingels og Hanna Kappelin, alt Eva Wöllinger Bengtsson, tenor Tobias Aabye Dam og baryton Rasmus Kure Thomsen. Desuden medvirker Jesper Jørgensen på violin og parforcehorn samt Peter Henrik Tesdorpf på parforcehorn.

Ensemblesangen i centrum

Komponisten og dirigenten Bo Holten dannede Musica Ficta i 1996 for at realisere sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum.

På koncertaftenen vil han lede ensemblet og desuden fortælle om værkerne.

Musica Ficta har et bredt repertoire, men dets speciale er musik fra middelalderen og renæssancen. Desuden udgør arbejdet med kendte og mindre kendte danske sange en central del af ensemblets virke.

Det er Selskabet Højeruplund, som inviterer til sang- og musikaften i den gamle kirke. Der er gratis adgang.

rmh