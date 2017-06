Musik i Boesdal

(Last Updated On: 8. juni 2017)

Der er flere musikfestivals om somrene rundt om i det ganske danske land. De er kendetegnet ved at foregå én gang om året, oftest i det samme tidsrum hvert år. Roskilde festival er nok den mest kendte. Samme uge hele ugen hvert år. Det ved naboerne og kan planlægge deres egen sommer ud fra det. For samtlige gælder desuden, at der er fri offentlig adgang, bare man indløser billet ved indgangen.

Dette er ikke tilfældet for festival arrangementerne i Boesdal, som nogen lader til at tro. Der er ikke åben adgang til at deltage for offentligheden. Og billet kan ikke købes ved indgangen. Arrangementerne er lukkede, lavet af private foreninger og kun rettet imod deres egne tilmeldte medlemmer.

Jeg selv er nærmeste nabo til Boesdal. Sammen med mine medlidelsesfæller, os der bor på kanten af kalkbruddet samt striben af beboere langs landevejen på Korsnæbsvej udfor Boesdal, modtog vi allerede for måneder siden meddelelse om, at kommunen i år havde givet tilladelse til hele fire musikfestivaler i Boesdal á hver fire dage fordelt hen over sommeren. Samt det tilladte spille tidsrum: 12 til 03 (er lig 15 timer i døgnet).

Hvilke musikgrupper blev ikke oplyst. Heller ikke hvornår. For to’s vedkommende har vi selv fundet ud af, hvem det drejer sig om ved at søge på nettet. Begge af den allermest støjproducerende art. På kommunens egen side om Boesdal oplyses ingenting.

For en lille uge siden modtog vi alle en skriftlig indbydelse til et møde den 19. juni, hvor vi vil blive oplyst om, hvilke grupper, disse festivaler drejer sig om – og hvornår.

Med andre ord: Fra den 19. juni bliver vi givet en chance for selv at kunne planlægge vor egen sommer. Hvis vi ellers kan få de huller af tid, der levnes os at kunne råde over i vore egne boliger på vor egen ejendom, til at passe med at kunne få besøg af familie og venner.

I indbydelsen fra kommunen kan man læse følgende indledning:

»Boesdal Kalkbrud er i lokalplan for området udlagt til kulturelle og rekreative formål, hvorfor der igen i år vil være en række musikfestivaler, der gør brug af bruddet i løbet af sommerhalvåret.«

Men – disse kulturelle og rekreative formål er altså ikke et tilbud til brug for den stevnske befolkning og anden offentlighed. De er private og ren og skær forretning for Stevns Kommune. Offentligheden er en dårlig forretning, lader man til at mene. Et godt samfund har man glemt, hvad er. Men sådan tror man, at man skaber en bosætningsattraktiv kommune.

Så ved I dét.

Venlig hilsen

Bodil Weyde

Boesdalsvej 16

Rødvig