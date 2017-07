Musikaften i Solgårdsparken

(Last Updated On: 5. juli 2017)

En gruppe med navnet GoodTimesBand må være garanti for en festlig aften i Solgårdsparken den 5. juli. (Pressefoto)

Strøby Egede: I aften, onsdag den 5. juli afvikler Solgårdsparkens Støtteforening sæsonens anden musikaften. Det er bandet “GoodTimesBand”, der underholder.

Som sædvanlig er grillene er klar til medbragte bøffer kl .17.30, og her vil den lokale madleverandør “Kok Med Kul På” også være klar med buffet eller smørrebrød.

Maden skal bestilles inden kl. 12.00 på tlf. 20725207. Der er gratis adgang men man skal købe alle slags drikkevarer på stedet, da det er indtægten herfra der betaler musikken.

Band med pop og rock

“GoodTimesBand” går på scenen kl. 19.00. Bandet er et lokalt band med rødder i Køge. Medlemmerne spiller musik fra de sidste 40 års pop og rockgenrer.

Bandet er kendt for at selv ville have det sjovt og der er derfor lagt op til en god svingom i en forhåbentlig lun sommeraften i den gamle park.

Olli Pedersen fra Solgårdsparkens Støtteforening opfordrer folk til selv at medbringe stole og klapbord for at være sikre på at komme til at sidde ned.

sky