Musikalsk vitaminindsprøjtning i Spilledåsen

Koncert i Spilledåsen

(Billedgalleri nederst på siden)

Tekst: Poul Erik Madsen

Fotos: Martin V. Andersen



I introduktionen til årets første koncert i Spilledåsen citeredes digterordene:

Musik desinficerer.

På denne grå-grønne, let grumsede, halvvåde, halvkolde og mørke vinteraften – hvor lommetørklæder til røde næser er nødvendige dele af ordentlig beklædning – havde den lokale kulturforening inviteret til en musikalsk vitaminindsprøjtning. Tilmed af den kraftige slags. Hele to orkestre indtog på skift scenen for til sidst at jamme, så det gungrede og rockede i den lille biografs fundament og fuger til det udødelige Ray Charles nummer, ”What´d I say”.

Trioen Thomsen, Nello, Hansen indledte. De er også er kendt under navnet, ”Giraffen, Elefanten og Det blå Lys” (navne på 3 populære øl i det jyske) – og har spillet sammen i mere end 30 år. Som den finurlige guitarist Thomsen, der i sit spil giver mindelser om den legendariske Chet Atkins, sagde: her har I os: 3 musikere med hver vores instrument, 3 akkorder, 3 stole og sandheden: the blues.Og så blev der spillet og sunget blues.

Som sidegevinst hjembragte vi et par hjemmestrikkede, men dækkende definitioner på begrebet blues: ”Du får the blues” når din kone forlader dig, ligesom du får the blues, når hun kommer hjem igen”.

Eller: ”The blues are made to empty glasses and shakin´ arses (bagdele)”.

Trioen lagde sig autentisk og swingende op ad den musikalske arv fra bl.a. Muddy Waters, Sonny Boy Williams, B.B.King og Champion Jack Dupree. Med djærv humor var nogle af numrene omsat til jysk trængsel og længsel: Gule ærter, Hyldest til Gerda, Pløjestævnet og Hash, det´det bedste a´ve´.

Efter pausen overtog Ken Lendings Blues Band. Og der var knald på lige fra begyndelse. Lending har samlet sig en formidabel rytmegruppe. Og der blev spillet med autoritet og overlegen beherskelse af instrumenterne.Det var i sandhed mere end blot gedigent håndværk.

Det er første gang, jeg har oplevet Lending live, men han leverede såvel dyngvåd som knastør, men hele tiden overbevisende blues.

Tak for en stor musikalsk oplevelse. Og det skal tilføjes, at Lending & Co. ikke var karrige med tiden. Hele herligheden varede 3 timer og 10 min.