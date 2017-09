Musikalske erindringer på Gjorslev

(Last Updated On: 28. september 2017)

Michaela Petri og Lone Kühlmann optrådte gratis på Gjorslev til fordel for Læger uden Grænser. Marieke Leemreize i midten er fra den humanitære hjælpeorganisation. (Foto: Klaus Slavensky)

Gjorslev: Verdenspremiere, kaldte Kirsten Engel lørdagens arrangement på familiens gods fra 1300-tallet, da hun bød velkommen til den afholdte forfatter Lone Kühlmann og blokfløjtevirtuosen Michala Petri, der begge optrådte til fordel for Læger uden Grænser.

Brunkager til kongen

Der var fuldt hus for at høre de to unikke kvinder, der som 17-årige havde stiftet bekendtskab med familien på Gjorslev.

Petri gennem musikalske stunder, og Kühlmann som tjenestepige i 1962. Dette fortalte hun underholdende om, med flere anekdoter om livet i sort kjole, kappe og pynteforklæde. Her lærte hun blandt andet at tiltale husets gæster i 3. person, at stå på skøjter på isen i voldgraven sammen med den nuværende godsejer Peter Henrik Tesdorpf og at servere brunkager for afdøde kong Frederik, som glemte sine piber efter en festlig aften.

Hjælper 600.000

Læge Marieke Leemreize fortalte om Læger uden Grænsers arbejde i Sydsudan, konkretiseret ved en lille syg og slangebidt pige, som det lykkedes helbrede. Leemreize oplyste desuden, at den globale hjælpeorganisation havde hjulpet over 600.000 mennesker i 2016.

Arrangementet, som blev bundet sammen af smuk, legende barokmusik af Michala Petri, indsamlede 26.000 kroner til Læger uden Grænsers internationale arbejde.

sky