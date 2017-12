Natur der bevæger sig som kunst

(Last Updated On: 30. november 2017)

Vibeke Frost og John Khan har fyldt Mediehuset med dejlig kunst og fisk, der skaber svævende uro af den gode slags. (Foto: Anders Grann)

Store Heddinge: Er overskriften kryptisk, så er den kunst der omtales i det følgende, det ikke. Den kan desuden ses i Mediehuset frem til den 15. december.

Kunstnerægtepar udstiller

Det er værker af kunstnerægteparret Vibeke Frost og John Khan, og ligesom flere af de historiske kunstnerægteskaber, har de hver for sig noget ganske specielt at byde på.

Men de arbejder sammen med at give hinanden input og kritik, fortæller John Khan:

– Det er en gave at have en »rejsefælle« at tale former, indhold, og udtryk med.

I den kommende tid har de et fælles projekt med at planlægge en sommerhøjskole Kratgårdens Kunsthåndværk i Hårlev.

– Når vi udstiller sammen, gør vi naturligvis noget ud af, at skabe en helhed, fortæller Vibeke Frost.

Tryk med naturen

Det er faktisk en fælles udstilling, som Mediehuset kan byde på.

Vibeke Frost er uddannet tekstil designer, og har bl.a. arbejdet som mediedesigner i reklamebureauer, undervist på produktionsskoler, men har altid været skabende kunstner. Og hun er alsidig, og gør sig i både keramik, collografi, serigrafi og meget andet, og så har hun sit eget produktionsapparat med tilhørende presse, og sågar et mobilt værksted.

– Lige nu arbejder jeg med teamet »Tryk med naturen«, forklarer Vibeke Frost, og viser hvordan hun billedgør skønheden i efteråret, hvor hun arbejder med både tusch, stenmel, lag-på-lag farver, nærmest som collager. »Tuschmalerier« kalder hun de meget farverige, formvarierede værker, som danner bro mellem det abstrakte og det figurative, så man ikke undres over at hun også har undervist på Heerups Museum.

Hængende skulpturer

John Khan kalder sig multikunstner.

Og alle stevnsboere, der rejser med tog eller bevæger sig rundt på Køge Station, kender hans kunst, og værdsætter at man for første gang i mange år ikke generes af stupide reklamer, men får rørt de indre sanser ved at kunne se den »Røde Tråd«, som er John Khans udsmykningsprojekt for Køge Kyst i stationstunnellen og på træerne på østsiden af stationen.

– Jeg forsøger at udviske grænsen mellem kultur og natur, så det bliver til ét, siger han, og oplyser, at han ofte bruger stedsspecifikke materialer, f.eks. da han og Vibeke Frost udstillede på bl.a. Bornholm og i Skagen.

I Mediehuset kan man se hans fantastiske uro’er, som er hængende skulpturer af fisk i aluminium og tråd, fordi design og bevægelse passer så godt til fisk, lyder det om disse smukke, futuristiske værker, som svæver over, langs med og ved siden af fruens genfortællingen af den natur, der lever over fiskenes univers.

