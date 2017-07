Naturen er taget som gidsel

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Stevns Kommune er på en delt tredjeplads blandt de kommuner, hvor der bliver sprøjtet mest.

Og på det kort over tilstanden for naturen i Danmark som er udarbejdet af forskere fra Århus Universitet, er Stevns nummer 83 på listen over, hvor der er mest natur.

Er det sådan, flertallet af stevnsboere ønsker, vi skal indrette os?

Vi må nok indrømme, at en lille gruppe jordejere har taget naturen som gidsel. Derfor vil vi opfordre til, at perioden frem til Kommunalvalget også bliver brugt til at fokusere på, hvordan vi sammen kan forbedre forholdene for naturen og sikre en større mangfoldighed.

Vi skal ikke fremover, på grund af Monsantos og nogle ganske få landmænds indtjening, acceptere, at vi alle skal gå rundt med sprøjterester i kroppen.

Så lad os sammen sørge for, at den kommende kommunalbestyrelse vil arbejde for at nedbringe forbruget af gift på vores fælles egn.

Sejer Folke

Enhedslisten Stevns