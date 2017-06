Nedrivning af Strøbyhjemmet?

(Last Updated On: 20. juni 2017)

I Stevnsbladet kan man læse, at der gennem meget lang tid har været bekymringer om fremtiden for det gamle alderdomshjem på Rolighedsvej i Strøby!

Derfor må jeg som udvalgsformand for Social- & Sundhedsudvalget oplyse, at vi i udvalget aldrig har haft nogen tanker om at rive huse ned og slet ikke Strøbyhjemmet.

Men vi har som økonomisk ansvarlige folkevalgte besluttet at bede forvaltningen undersøge, om der var brug for huset fremover og om, hvilke udgifter vi i så fald ville kunne forvente at skulle dække de næste år.

For det er jo ikke nogen hemmelighed, at de to elevatorer i huset er stærkt nedslidte og ind i mellem går i stå. Ej heller, at fyrrummet får tankerne tilbage til tiden samtidig med Matador – taget er nedslidt, og vinduerne er utætte, ligesom isoleringen ikke er af den bedste kvalitet. Mit skøn er, at der i løbet af de næste 2 til 4 år skal bruges 4 til 6 millioner kroner på »det gamle hus«.

Hvad angår de mange foreninger, der hver dag benytter huset, kan vi kun tilslutte os, at det har en helt fantastisk værdi for mange mennesker. Det er også derfor, at Stevns Kommune og Strøbyhjemmets Pensionistforening siden årsskiftet har haft en løbende dialog om de mange andre muligheder, der er tilstede rundt omkring i kommunen. Og det er da fornuftigt at have den slags på plads, inden man beslutter nærmere om Strøbyhjemmets fremtid.

Men det er meget overraskende, at ét af vores udvalgsmedlemmer »fru Inge Milbrat« udtaler, at hun nu er gået ind i sagen og vil undersøge, om der er mulige og brugbare alternativer? For det er jo netop, hvad vi har været i gang med det sidste halve år! Og det er da mit store håb, at fru Inge Milbrat vil arbejde i udvalgets interesse, nu da hun endelig er kommet med på holdet, og da hun selv var med til at starte undersøgelsen tilbage i Januar 2017.

Thor Grønbæk

Formand for Social- & Sundhedsudvalget