Nej til nedskæringer i plejecenterplanen

Da plejecenterplanen var på kommunalbestyrelsesmødet den 8. september 2016, stemte jeg – som den eneste i KB – imod.

Det gjorde jeg fordi det ville betyde lukning af de somatiske pladser i Rødvig og Store Heddinge, og fordi den indebærer store besparelser på ældreområdet og fyringer af personale.

Efter at det nye flertal blev en realitet, var der flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ændrede mening. I januar i år var der så flertal for at pille lukningen af de somatiske pladser i Rødvig og Store Heddinge ud af planen, og det stemte jeg selvfølgelig for.

Det ændrer intet ved, at Enhedslisten selvfølgelig stadig er imod de nedskæringer og personalereduktioner, som er indlagt i planen.

Med venlig hilsen

Jan Jespersen

Medlem af kommunalbestyrelsen

For Enhedslisten