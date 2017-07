Nej, Steen Hansen

(Last Updated On: 3. juli 2017)

Stevns’ embedsstand har ikke en borgmesterundskyldning til gode.

Det er lige det omvendte. Det er embedsstanden, der skylder borgmesteren en moralsk undskyldning for at melde en borger til politiet, uden at give ham besked derom. En borger –

der i årevis – flot har udført det arbejde, embedsstanden burde have sørget for, at kommunens egne folk i Vej og Park havde udført, men det har de totalt forsømt, og formanden Steen Hansen ligeså.

Om de juridisk har ret til at politianmelde borgeren, uden borgmesterviden, virker ulogisk. Moralsk er det helt forkasteligt, at han kun orienteres ved at læse aviserne. Lad mig minde jer om, at det tilladt, at I orienterer jeres øverste chef, før I griber til en politianmeldelse, og det ville klæde jer selv og jeres egen troværdighed.

Enhver kan fejle i sit job, selv embedsmænd, men man skal også stå ved sine fejltrin, og rette ind derefter. Det er det der kaldes at samarbejde.

Om godt fire måneder er der kommunevalg, og da vil de politikere, der støtter embedsstanden i denne sag, nok få, for dem, ganske pæne stemmetab. Men tillykke med det. Så kan

retfærdigheden og logisk handlekraft måske få lov at træde i kraft, for det er tiltrængt.

Er en meget skuffet borger over, at der er handlet så letsindigt

Arne Kjeldsmark

Torøvej 2

Hårlev

PS. Der er også et par træer, på vej vejen ud af Hårlev mod Endeslev, der trænger til lidt beskæring, men der sker nok heller ikke noget fra Vej og Park, før der sker en ulykke. Desværre.