Ni dage med skønne klarinettoner

I anledning af Kulturloftets 25 års jubilæum har foreningen arrangeret en klarinetfestival, der byder på ni forskellige koncerter med klarinetten som gennemgående instrument. Det alsidige festivalprogram spænder over jazz, folkemusik, klezmer musik og naturligvis den klassiske genre

Aksakians spiller world jazz fra det nye land Aksakia. Aksak er et tyrkisk udtryk, der betyder skæve rytmer. (Pressefoto)

Stevns: Siden foreningens start i 1992 har Kulturloftet arrangeret kunstudstillinger flere gange årligt på førstesalen over Store Heddinge Bibliotek. Oprindeligt fungerede loftsrummet med skrå vægge og fritliggende bjælker som pulterkammer for biblioteket, så det krævede en del oprydning, udsmidning og istandsættelse at gøre loftet brugbart til dets nye formål: »At arrangere med et bredt udsnit af danske og udenlandske kunstnere, klassiske koncerter samt kulturarrangementer af alment og lokal karakter«.

I år kan den kulturelle forening fejre 25 års jubilæum og det sker med manér: En ni dage lang klarinetfestival og mindeudstilling på Kulturloftet.

– Da Kulturloftet i 2002 kunne fejre 10 års jubilæum, afholdt vi en musikfestival med fokus på celloen, fortæller formand for Kulturloftet, Hans Jørgen Lund Jensen, der også var blandt stifterne og således har været med i alle 25 år.

– Det vil vi gerne gentage i forbindelse med vores 25 års jubilæum, og vi har denne gang valgt klarinetten, siger formanden siden 2002.

Lørdag den 24. juni vil der desuden være fernisering på Kulturloftet med jubilæumsudstillingen – en mindeudstilling med værker fra tre af foreningens initiativtagere: Niels Gerhard, Bo Karberg og Torben Olsen.

Et alsidigt program

Første koncert, som spiller i Snurretoppen, spilles af Jørgen Svare Jazz Vibes, som udover jazzklarinettisten Jørgen Svare består af trioen Benita Haastrup – trommer, Jens Skou Olsen – bas og Kaare Munkholm – vibrafon.

Trio Chalumeau spiller et af Bachs mesterværker: Goldbergvariationer. Deres indspilning blev i 2013 udvalgt som ugens cd på DR P2-musik.

I anledningen af klarinetfestivalen på Stevns har den kun 17-årige og meget talentfulde komponist Jonathan Mesterton Pitter skrevet værket »Holtug Bøgeskov«, inspireret af hans mange besøg i skoven. Det kan man opleve i Kongeskoven, hvor Den helt unge trio spiller om fredagen.

Såvel Det kgl. Kapels Klarinetkvintet som kvartetten med studerende fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium gæster festivalen. Kvintetten optræder i Store Heddinge Kirke om søndagen, mens kvartetten indtager Snurretoppens scene på festivalens andensidste dag.

På foreningens hjemmeside, kulturloftet.dk, kan man læse meget mere om alle ni koncerter samt lytte til musikstykker fra de optrædende ensembler.

Køb af billetter

Det er også på hjemmesiden, at billetterne til koncerterne kan rekvireres. Medlemmer skal sende en mail til Hans Jørgen Lund Jensen på post@kulturloftet.dk, mens ikke-medlemmer bliver videresendt til Snurretoppens billetsystem.

– Vær opmærksom på, af selvom der står »Mødestedet Snurretoppen, så er det ikke alle koncerter, der holdes her. Det skyldes billetsystemets opbygning, som det ikke har været muligt at ændre, men det rigtige koncertsted står anført umiddelbart efter, oplyser Hans Jørgen Lund Jensen.

Flertallet af koncertbilletterne koster 200 kroner, mens billet til Den helt unge Trio i Kongeskoven kan købes for 150 kroner. Koncerten i den gamle kirke i Højerup er gratis, men pladserne er begrænsede, så her gælder først til mølle-princippet. For medlemmer er billetprisen 50 kroner lavere. Det er også muligt at købe et partoutkort til syv af koncerterne – Kongeskoven og den gamle kirke i Højerup undtaget – til 1.100 kroner for ikke-medlemmer og 700 kroner for medlemmer af Kulturloftet. Et medlemskab koster for øvrigt 150 kroner.

– Til de koncerter, der ikke er udsolgt, vil det være muligt at købe billetter i døren, selvom jeg ikke vil anbefale at vente, især ikke koncerterne i Kongeskoven og på Gjorslev Gods, siger formanden, der selv ser meget frem til tirsdagens koncert med Trio Chalumeau.

Det er ikke gratis at få ni ensembler til Stevns, og flere har støttet op om jubilæumsarrangementet. Stevns Brandfond har ydet 60.000 kroner i støtte, Stevns Kommune 25.000 kroner, Nordea fonden 10.000 kroner mens Solistforeningen har bidraget med 6.000 kroner.

Rødvig Borgerforening og Stevns Bryghus har sponseret henholdsvis årets Rødvigvin og lokalt brygget øl, som alle optrædende får i gave.

rmh