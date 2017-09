Nødkald, men ikke med mobiltelefonen

(Last Updated On: 4. september 2017)

Budget 2018 bør have penge til nødkald til håndled eller hals!

Et godt råd til nuværende kommunalbestyrelse, der skal lægge næste års budget: Det er vigtigt, at alle ældre føler sig trygge i eget hjem.

Jeg kan ikke acceptere, at de ældre, der ikke føler sig trygge ved brug af mobiltelefon som nødkald, ikke kan få bevilget læs: blive visiteret til et bærbart nødkald, som » halskæde« eller som en »urrem«på det ene håndled. Alt for ofte møder jeg ældre i eget hjem, som for eksempel med halvsidig lammelse, i en nødsituation har problemer med rask arm eller hånd at betjene mobiltelefonen, som forventes anvendt ved behov for nødkald. De ældre kan ikke, som raske unge, håndtere mobiltelefonen med een hånd.

Et nødkald på arm, eller om halsen koster måske mere, men hvis det giver tryghed, så husk at budgettere efter de ældres behov. Sæt bærbar nødkald på budget 2018.

Fysioterapeut Ellen Knudsen

Store Heddinge

Konservativ kandidat til kommunal- og regionsvalget