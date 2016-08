Oplev et økologisk landbrug og kom helt tæt på gårdens produktion af mad, når Nørbys Grøntsager inviterer til Økologisk Høstmarked i weekenden den 3. og 4. september. Sys Bjerre kigger forbi om lørdagen og giver en bålkoncert, kokken Jens sørger for lækre tapas og gårdbutikken har naturligvis åben

MAGLEBY: I weekenden den 3. og 4. september åbner over 80 økologiske landmænd over hele landet stalddørene og inviterer danskerne ud for at se, hvordan de økologiske dyr trives og hvordan produktionen af de økologiske grøntsager, bøffer, æg, mel, mælk og andre varer foregår. Det sker til Økologisk Høstmarked, hvor der er oplevelser for alle sanser, og hvor de gode råvarer bliver hyldet.

En af de økologiske gårde, der inviterer på gårdbesøg er Nørbys Grøntsager, Esagervej 8, 4672 Klippinge. Hos Nørbys dyrkes der op til 50 forskellige grøntsager og frugter om året. Til årets høstmarked kan man se markerne til fods eller fra vognen, der kører ud på marken. Opleve hvordan bierne laver honning, hoppe i halmen, bage snobrød, grille majs, kværne sit eget mel, se den store maskinpark og sidde i en traktor. Hilse på og fodre de 250 høns. Caféen er åben med salg af kage, kaffe og te. Der vil også være hesteridning mod betaling og andre udstillere.

Sys Bjerre kigger lørdag forbi mellem klokken 11 og 12 for at give en bålkoncert. Der er desuden mulighed for at købe en tapastallerken tilberedt med gårdens råvarer af kokken Jens, og den velassorterede gårdbutik har åben.

– Vi holder Økologisk Høstmarked for 17 gang i år, fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme ud og opleve, hvordan den økologiske fødevareproduktion foregår. Vi har valgt at drive økologisk landbrug, fordi vi gerne vil passe på vores jord samt spise og sælge varer uden sprøjtegifte. Vi glæder os rigtig meget til at vise rundt og fortælle om vores dagligdag her på gården, siger Ole Nørby.

Læs mere på høstmarked.dk og find øvrige værtsgårde i nærheden. Aktiviteterne varierer fra gård til gård, og nogle gårde har kun åbent én dag.