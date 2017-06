Nørklerne mødes hver mandag på Mødestedet

(Last Updated On: 8. juni 2017)

Røde Kors’ frivillige nørklere på Stevns mødes hver mandag og syr, strikker eller hækler børnetøj, som hovedsagligt sendes til Røde Kors’ udviklingsprojekter i det meste af verden

Hver afdeling havde medbragt en lille udstilling af deres fine nørklearbejder, hvor der i pausen blev udvekslet ideer og netværket med hinanden. (Privatfoto)

Hårlev: Over 70 nørklere mødte op fra afdelingerne i Stevns, Køge, Faxe, Rønnede og Haslev, da Hårlev Nørklerne for nyligt havde inviteret til den årlige hyggeeftermiddag på Mødestedet i Hårlev.

Røde Kors konsulent Connie Fricke Jensen gav et spændende foredrag, som handlede om, hvor stor betydning nørklernes arbejde har.

– Nørkletøjet sendes til steder i verden, hvor fattigdom og kulde gør vinteren svær at komme igennem. Her luner en dejlig sweater eller et godt tæppe. Der findes også steder, hvor tørken og varmen plager, og børnene leder efter tryghed i en hverdag med mangler. Her betyder det meget at have en fin skjorte eller en dukke, man kan kramme, sagde Connie Fricke Jensen.

Hun kunne også oplyse, at i Danmark støtter nørklerne sårbare, for eksempel i asylcentrene, og de strikker bamser til børn af indsatte i arrester og fængsler, som deles ud til jul. Derudover laves ting, der sælges i Røde Kors-butikkerne til fordel for hjælpearbejdet.

På landsplan fremstilles over 35 ton baby- og børnetøj på årsbasis, efter faste mønstre og opskrifter. Materialerne er genbrug og donationer fra private og virksomheder med stof og garn i overskud.

Efter foredraget blev der sunget flere sange, snakket og hygget over en kop kaffe med hjemmebagte boller og flotte lagkager. Det primære formål med nørklekonceptet er det sociale samvær, som giver livsglæde og nye bekendtskaber. At der så også bliver produceret tøj til katastroferamte områder rundt omkring i verden, er en stor sidegevinst.

Røde Kors Nørklerne mødes hver mandag fra kl. 13.30 til 16 på Mødestedet i Bredgade 10.

Alle er velkomne til at møde op og være med til at gøre en forskel.