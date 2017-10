(Last Updated On: 30. oktober 2017)

Vi har nu set og oplevet, at der er lagt en rigtig fin asfalt fra Hybenrosevej i udkanten af Strøby Egede frem til Strøby, afbrudt af den gamle asfalt ved Strøbyskolen. Den er utrolig behagelig at køre på, og den må være en sand lettelse for beboerne langs vejen, rent støjmæssigt.

Det er mig en gåde, hvorfor den skulle lægges fra Hybenrosevej og ikke Valnøddevej. Det kan selvfølgelig være, at der gik kuk i botanikken, da ordren blev afgivet eller, at det er af hensyn til den omfartsvej, som vi sikkert aldrig får i Strøby Egede. Vejen fra Valnøddevej frem til Hybenrosevej fremstår nu ekstra grim fuld af asfaltlapper og larmer stadig rigtig meget.

Hvis det er en fejl, så se at få rettet op på den eller giv en god forklaring på årsagen til, at der ligges 2,7 kilometer asfalt, hvor det sikkert trængte, men at man ikke lige tog de sidste 500 meter med, hvor der er tættest bebygget, hvor trafikken er tæt og der køres hurtigt og hvor den helt sikkert også er udtjent med asfaltlapper med videre.

Carsten Højegaard

Opalvej 18

Strøby Egede