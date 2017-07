Ny billedskole på Stevns

(Last Updated On: 19. juli 2017)

I billedskolen er der både plads til de børn og unge som bobler over af idéer og til dem, som gerne vil blive teknisk bedre. (Foto: Billedskolen)

Hårlev: Kreative børn og unge på Stevns får efter sommerferien mulighed for at forme, male, tegne, fordybe sig og eksperimentere med en masse forskellige materialer, når Billedskolen Storstrøm åbner for et helt nyt eftermiddagshold på Hotherskolen om onsdagen.

– Det betyder rigtig meget, at vi kan skabe gode rammer for, at vores børn og unge kan udfolde sig kreativt. Vi har i forvejen et rigt fritidsliv, når det for eksempel gælder sport og musik – så selvfølgelig skal vores børn og unge også have mulighed for at kunne dyrke deres kreative evner inden for billedkunst, siger formanden for Natur-, Fritid- og Kulturudvalget i Stevns kommune, Bjarne Østergaard Rasmussen, ser frem til, at billedskolen nu åbner i nærområdet.

På Billedskolens ugentlige hold i Hårlev vil børn og unge få rig mulighed for at udfolde og udforske deres kreative talenter – både inden for de mere kendte udtryk som tegning, akvarel, maleri, skulpturer og rumlige former, men også inden for nogle lidt mere skæve kunsteksperimenter.

Det bliver kunstneren Vibeke Frost, som vil varetage undervisningen i Hårlev. Vibeke er uddannet fra Danmarks Designskole og ud over at have lavet kunst i mange år, er hun også en særdeles erfaren underviser fra bl.a. billedskolen i Køge og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).

Billedskolen er en del af den gældende regionale kulturaftale med Kulturministeriet, som Stevns kommune netop er trådt ind i.

For mere information om den nye billedskole og tilmelding til holdene se: billedskolen.nu.