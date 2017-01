Ny bladchef på Stevnsbladet

Steen Nedergaard videregiver stafetten til bladets mangeårige medarbejder,

Kirsti Clement

Med virkning fra 1. januar 2017 er chefkonsulent i Stevnsbladets annonceafdeling, Kirsti Clement, udnævnt til ny bladchef og ansvarshavende redaktør på Stevnsbladet.

Hun afløser Steen Nedergaard, der efter eget ønske har valgt at trappe ned, inden han går på pension med udgangen af juni 2017. Sammen med to kolleger stiftede Steen Nedergaard Stevnsbladet i 1977. Det første nummer af bladet udkom fredag den 14. oktober 1977.

– »Jeg er glad for, at Kirsti har sagt ja til at tage over. Efter sine mange år ved bladet er Kirsti det helt rigtige valg til posten som bladchef. Med sine kompetencer og store kendskab til Stevnsbladet og lokalområdet er hun særdeles godt rustet til at stå i spidsen og fremadrettet navigere i et medielandskab, der også lokalt udvikler og forandrer sig konstant«, siger Steen Nedergaard i forbindelse med chefskiftet.

Kirsti Clement har været ansat på Stevnsbladet i mange år og kender til alle husets opgaver. Fra oktober 2000 har hun virket som chefkonsulent og haft det daglige ansvar i Stevnsbladets annonceafdeling.

– »Jeg glæder mig utroligt meget til at tage imod stafetten fra Steen, som har stået i spidsen for Stevnsbladet og som altid har haft næse for det grafiske udtryk, den gode historie og vigtigheden af lokal forankring. Det forpligter at lave en ugeavis, der er udkommet i snart 40 år med nyheder om stort og småt. Det er så let at blive revet med af alle de mange digitale platforme, som vi også selv er en del af. Men jeg er selvfølgelig helt overbevist om, at en husstandsomdelt gratis avis har en bred appel og er måske ovenikøbet den eneste avis i hjemmet hos mange mennesker. Det er vigtigt at huske på, at print-aviser stadig er super effektive«, siger Kirsti Clement og fortsætter:

– »Stevnsbladet har et rigtig godt team, hvor alle er meget kompetente og hvor styrken i huset er, at vi er gode til at inspirere hinanden og simpelthen brænder for at lave en god lokalavis. Vi er en del af Sjællandske Medier med mange jern i ilden, og har bl.a. også vores webside med daglige opdateringer af nyheder. Vi er meget taknemmelige for vores mange trofaste læsere og annoncører, for det er dem, der er med til at gøre Stevnsbladet til et samlingspunkt for information og debat«, slutter Kirsti Clement.

Chefskiftet bliver markeret ved en uhøjtidelig reception fredag den 20. januar kl. 14-16 i Mediehuset, Nytorv 6, hvor alle er velkomne.

