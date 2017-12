(Last Updated On: 13. december 2017)

Conni Høgh Olsen er nyvalgt konstitueret formand for Nyt Stevns.

Stevns: Lokallisten Nyt Stevns har tirsdag aften den 12. december afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

På mødet blev Conni Høgh Olsen og Stig Weiendorph Pedersen konstitueret som henholdsvis formand og næstformand frem til den ordinære generalforsamling i 2018.

For nylig valgte Lars Kristiansen og Jette Bøgebjerg Balslev at trække sig fra henholdsvis formands- og næstformandsposten, og desuden at melde sig ud af Nyt Stevns.