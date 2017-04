Ny formand i Stevns Erhvervsråd

(Last Updated On: 18. april 2017)

Charlotte Mannstaedt har arbejdet som selvstændig i mere end 20 år, og har derfor stor erfaring med at drive virksomhed. (Foto: Stevns Erhvervsråd)

Stevns: Erhvervsrådet på Stevns har på seneste bestyrelsesmøde konstitueret sig og fået Charlotte Mannstaedt som ny formand. Finn Rasmussen fra Advokathuset Stevns havde trukket sig som formandskandidat og blev i stedet valgt som næstformand.

Charlotte Mannstaedt fra Hansen Kitchen er oprindeligt uddannet radiotekniker, senere efteruddannet som digital designer og uddannet indenfor ledelses- og organisationsudvikling.

I 2005 flyttede Charlotte Mannstaedt til Stevns, hvor hun siden har været med til at starte Stevns Fødevarenetværk og Stevns Erhvervsråd.

Flere uudnyttede potentialer

– Stevns rummer mange dygtige håndværkere, der har brug for de rigtige samarbejdspartnere til at få udnyttet deres potentiale, så de kan styrke og forbedre deres forretning og salg, forklarer Charlotte Mannstaedt.

– Desuden mener jeg, at der er et stort potentiale i at gøre Stevns mere attraktiv for mindre virksomheder, der ikke har brug for de store byggegrunde, men blot kræver en god digital infrastruktur. Her tænker jeg særligt på familier, hvor den ene pendler og den anden etablerer virksomhed lokalt. Det betyder ikke, at vi ikke har plads til de store virksomheder også, men jeg ser nogle lavthængende frugter i denne målgruppe, fortæller den nye formand, der altid sætter sit fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Sådan ser bestyrelsen ud

På generalforsamlingen var flere fra bestyrelsen på valg, og efter konstitueringen ser bestyrelsen derfor således ud:

Charlotte Mannstaedt – formand, Finn Rasmussen – næstformand, og bestyrelsesmedlemmer – Connie Duedahl fra DuedahlPLUS, Rasmus Visby fra Visby.dk, Jimmy Schrøder fra Flemming Schrøder, Lars Warm fra Danske Idrætssvømmehaller samt Lea Ahrenkiel-Frellsen fra Dan Pumper.

Som suppleanter blev Jens Riis fra ScienceVision og Jan Erik Dahl Hansen, der er Investeringschef og Sparringspartner, valgt.

rmh