Ny medarbejder i redaktionen

Stevnsbladet starter det nye år med en ny redaktionel medarbejder.

Klaus Slavensky har en baggrund som journalist, redaktør og informationschef på lokalaviser, dagblade og i forskellige organisationer.

Han har boet på Stevns i 30 år og glæder sig til at bruge pennen i nærdemokratiets tjeneste.

– I en verden, der bliver mere og mere global, og med en arbejdshverdag, der er præget af kontakten med det internationale, er det vigtigt for de fleste at bevare kontakten til det nære, det lokale. Her har et medie som Stevnsbladet en vigtig funktion i at binde vores lokale hverdag sammen, siger Klaus Slavensky, der ser frem til at blive journalistisk partner med sin erfarne kollega, Rikke Michael Hansen.