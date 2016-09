Ny plejecenterstruktur politisk godkendt

Stevns Kommune er i gang med en større udvikling af kommunens plejecentre, der indebærer omstruktureringer, specialiseret pleje og rehabilitering

STEVNS: Social- og Sundhedsudvalget i Stevns kommune fik på seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendt syv forslag til ændringer i anvendelsen af de eksisterende plejecentre samt etablering af et rehabiliteringscenter.

Bortset fra Enhedslistens Jan Jespersen, der grundet besparelser og reduktion i plejepersonalet ikke kunne stemme for, blev forslaget godkendt med de resterende stemmer.

Varly Jensen og Janne Halvor Jensen, begge fra Dansk Folkeparti, stemte for med ønsket om at få konkrete oplysninger om økonomien i det samlede forslag.

De socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte ligeledes for, dog med forbehold i sagen indtil budgetforhandlingerne.

Fremtidens behov

Fremtidens plejecentre skal kunne tilbyde borgerne mere specialiseret pleje og rehabilitering. Det skyldes, at flere borgere bliver boende længere i eget hjem, og at sygehusene udskriver borgerne væsentligt tidligere end før. Konsekvensen er, at flere og flere har behov for mere omfattende pleje. Derfor skal fremtidens plejecentre være langt mere specialiserede inden for pleje og rehabilitering.

En rapport, som administrationen har udarbejdet, peger på, at det især er flere pladser til demente, der bliver brug for i fremtiden.

Det er derfor planen, at Hotherhaven – som rummer mange flere boliger end det mindre Brohøj – bliver plejecenter med særligt fokus på demens, for herigennem at løfte kvaliteten inden for demensområdet. Korttidspladserne på Hotherhaven vil til gengæld blive flyttet til Stevnshøj, som skal indrettes til et egentligt rehabiliteringscenter.

– Ved at have et specialiseret tilbud, skaber vi de bedste rammer for, at borgerne hurtigere kan komme sig efter sygehusbehandling. Den nye organisering af plejecenterområdet vil for den enkelte borger betyde, at de får tilbudt nye og forbedrede tilbud, men jeg vil gerne understrege, at ingen vil blive flyttet mod deres vilje. Vi lægger stor vægt på, at plejecentrene fortsat skal være trygge hjem for beboerne, siger borgmester i Stevns kommune, Mogens Haugaard Nielsen (V).

Sådan ser den nye plejecenterstruktur ud: