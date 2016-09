Ny plejecenterstruktur i Stevns Kommune eller hvad?

Jeg har forsøgt at følge med i, hvad der er skrevet omkring den nye plejecenterstruktur i Stevns Kommune, da jeg er pårørende til en borger, der bor på Plushøj. Jeg synes, Plushøj er et godt sted for ham at være, da han er så heldig at kunne kikke ud over havnen, har stabile hjælpere og kender den lille gruppe omkring ham.

Centret rummer alle slags beboere, men fælles for dem alle er, at de ikke kan være andre steder. En del af beboerne er gamle Rødvigborgere eller ældre, der har slægtninge, der bor i området.

Der er en god stab af personale med ikke så stor udskiftning eller sygdom, så beboerne er trygge her i de små forhold.

Bekymringerne har tidligere gået på, om der sker så store nedskæringer i personalet, så det ikke mere er rart at være der eller det bliver uværdigt at blive gammel, hvilket nødig skal ske.

Jeg kan forudse en tid, hvor der sker store ændringer – det er vist ikke så godt – Plushøjs beboere bliver fordelt på flere plejecentre, der bliver meget større – det er vist heller ikke så godt. Personalet vil blive usikre om deres fremtid – det er nok ikke så godt, da usikkerheden sikkert smitter af på beboerne uanset, hvor professionelle de end er – uha, det bliver noget værre noget. Beboerne vil måske få færre besøg, da de kommer væk fra slægtninge i Rødvig, der har valgt, at deres slægtninge skal være der. Jeg ved, at besøg er noget beboerne sætter pris på – så det er helt elendigt.

Jeg ved ikke, hvad man helt forstår ved et oldekolle, men som jeg ser det, vil det betyde en kæmpeombygning, hvis eksempelvis jeg skulle ønske at tilbringe min alderdom der.

Der har i omtalen af projektet ikke været nævnt, hvilken besparelse der vil opnås. Hvad nu hvis prognoserne ikke holder (de ramte jo ikke så godt sidst). Hvad med nybyggeri i den takt, der er behov for det i stedet for at bygge til tre steder og lukke to steder som plejecentre.

Jeg håber, uanset hvad der mere sker, at det blive værdigt og behageligt for vores ældre beboere og ikke ændringer alene for budgettets skyld. Det skal jo gerne være, så vi kan blive ældre med god samvittighed.

Venlig hilsen

Jonna Christensen

Toften 6

Klippinge