En ny politisk kultur på Stevns

Af Tobias Skotting

Alternativet Stevns

Selvom valgdeltagelsen i Danmark generelt ligger på et meget højt niveau, er der stadig åbenlyse udfordringer i den nuværende politiske kultur. Befolkningens tillid til de folkevalgte er på et historisk lavt niveau, og aldrig har så få danskere været medlem af et politisk parti. Afstanden mellem folkevalgte og befolkningen bliver større og større.

Hvis vi skal gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at lave en bæredygtig omstilling, har vi brug for befolkningens opbakning og tro på, at deltagelse og engagement i politik nytter.

Vi ønsker en dynamisk og involverende politisk kultur her på Stevns. En politisk kultur, som kan bygge en demokratisk bro mellem os alle her på Stevns og de folkevalgte. Vi ønsker, at det skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik, uanset om man er akademiker eller håndværker, og hvad enten man kan bidrage med otte minutter eller otte timer om dagen. Vi mener, det skal være åbenlyst, at det nytter noget at være aktiv borger, og at vi alle gennem engagement kan være med til at skabe bedre løsninger for kommunen.

Den nye politiske kultur, som Alternativet bygger på, er altså ikke bare noget med at tale pænt og rosende til og om alt og alle. Det er heller ikke et forsøg på at kortslutte det repræsentative demokrati – tværtimod. Det er en styrkelse af demokratiet.

Derimod har det fra begyndelsen været en måde at se verden og demokratiet på, som vi mener får det værdiskabende til at vokse, imens vi bliver klogere på det problemfyldte. Altså en ny og mere menneskelig og resultatskabende måde at samarbejde på.

Derfor ønsker Alternativet at fremme en politisk kultur på Stevns, der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende. En kultur, som det er nemmere for alle at deltage i, selvom man ikke har lyst til at indgå i partipolitisk arbejde, og hvor borgere får præsenteret de politiske mellemregninger og ikke blot resultaterne.

Derfor inviterer Alternativet alle gode borgere på en kop håndbrygget øl og en snack, tirsdag den 21. februar fra kl. 19 til 21, i Tinghuset, Torvet St. Heddinge, til en snak om det Stevns, du ønsker dig. Hvordan ser Stevns ud i fremtiden? Hvad vil vi med Stevns? Og hvordan indrager vi alle borgere, så vi får de bedste løsninger.