Ny psykologisk rådgivningsklinik åbner i sundhedscenteret

Hårlev: Autoriseret psykolog Nils Grangaard Olesen har den 2. januar åbnet for psykologbehandling i Psykologisk Rådgivningsklinik. Klinikken ligger i sundhedscentret på Hovedgaden 46 i Hårlev.

Nils Grangaard Olesen, der er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1986, har således 30 års praksiserfaring samt flere terapeutiske uddannelser.

– En psykologbehandling hos mig vil opleves som et sammenhængende forløb, hvor du oplever større forståelse af din psykiske reaktioner, siger Niels Grangaard Olesen, der gennem rådgivning, vejledning og samtaleterapi lærer sine klienter nogle strategier, som kan give større selvforståelse og nye perspektiver i livet.

– Din livshistorie er en meget vigtig del af min terapi, og du vil kunne se, hvordan tidligere, ofte glemte oplevelser præger dit nuværende liv, forklarer Nils Grangaard Olesen, der i sin terapi hjælper til forståelse og accept af disse sammenhænge.

Årsagerne til at søge hjælp hos en psykolog kan være mange, heriblandt angst, depression, stress, tab af nær familie eller sygdom med nedsat funktionsevne eller kroniske smerter til følge.

– Hvis du har det psykisk dårligt, kan du få brug for professionel hjælp til at komme videre i dit liv eller hjælp til at lære, hvordan du kan leve bedst muligt med dine begrænsninger, siger den erfarne psykolog.

Nils Grangaard Olesen er tilknyttet en række sundhedsforsikringer, som dækker udgifterne til behandlingen. Desuden har han ydernummer, hvilket betyder, at sygesikringen yder økonomisk tilskud ved visse former for behandling.

Nils Grangaard Olesen kan kontaktes på telefon 40853399 eller e-mail psykologi@mail.dk.

rmh