Ny skov indviet – og åben for alle

(Last Updated On: 26. oktober 2017)

Skovindvielsen blev markeret med taler, champagne, snoreklip, sol og regn. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Hestehavehuse: Mellem Endeslev og Vråby, i den lille, ja, næsten hemmelige landsby Hestehavehuse – det seneste års tid har byskiltene, der markerer start og ophør af landsbyen været uden navn – var der onsdag eftermiddag indvielse af en ny, 6,5 hektar stor skov: Lerskoven.

– Mange flytter på landet og tror, at nu skal de rigtig nyde naturen. Men det er ikke altid let. Mange steder kan man vælge at gå til højre ad vejen, eller man kan gå til venstre ad vejen, indledte én af Lerskovens ejere, Helle Hviid Nielsen, sin velkomsttale ved indvielsen, hvor henved 60 – heraf mange fra Hestehavehuse og nær omegn – var mødt op.

Sammen med sin mand, Michael Nørgaard og naboerne, Arrild og Solveig Jorsø, begyndte hun for 10 år siden at planlægge etableringen af en fælles skov på deres egne jorder. Halvandet år senere blev de første træer plantet, og nu er skoven vokset så meget til, at den er klar til at modtage gæster.

– Det har altid været meningen, at denne skov skal være åben for offentligheden. Pas nu godt på den for vores allesammens skyld, sagde hun, hvorefter hun gav ordet til Inge Ambus, som har været en stor hjælp for skovejerne, særligt i opstartsfasen.

Dyrene er allerede flyttet ind

Inge Ambus er tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, og i dag formand for foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse, og hun udtrykte sin store glæde over projektet.

– Det er fantastisk, ikke bare at plante skov, men også at åbne op, så vi andre kan nyde den. Vi mangler i den grad skov i denne del af kommunen, sagde Inge Ambus.

Særligt glædede hun sig over, at områdets småvildt nu har fået et stort skovområde at bevæge sig rundt i.

På den efterfølgende 1,4 kilometer lange gåtur gennem skoven, kunne Michael Nørgaard da også fortælle, at dyrene hurtigt tog det nye, grønne område til sig.

– Vildtet flyttede ret hurtigt ind, inden for det første år. I starten var træerne jo ikke så høje. Derfor satte vi 14 fuglekasser op på pæle rundt omkring i skoven, og da vi efter ynglesæsonen var rundt at tjekke kasserne, havde 70 procent af dem været i brug, forklarede Michael Nørgaard.

Nu kan endnu en fuglekasse sættes op, idet formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, Bjarne Østergård Rasmussen, havde medbragt en gave til skoven. Det var en ny musvitkasse, som de nye skovejere fik overrakt, lige inden formanden klippede snoren og dermed officielt gjorde Lerskoven offentlig for alle.

rmh