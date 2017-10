Ny skov ved Hestehaven

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Den nyplantede skov »Lerskov« åbnes nu officielt for offentligheden med indvielse og reception. Selvom skoven ligger på privat grund er der offentlig adgang

Fra venstre ses: Arild og Solveig Jorsø, Helle Hviid-Nielsen og Michael Nørgaard. Hunden hedder Luna. (Privatfoto)

Vråby: Den nye 6,5 hektar store »Lerskov« er resultatet af et fælles skovrejsningsprojekt mellem Solveig og Arild Jorsø samt Helle Hviid-Nielsen og Michael Nørgaard.

I 2007 fik de ideen til en fælles skov, og i foråret 2009 blev de første træer plantet.

– Skoven er nu blevet så stor, at man med rette kan kalde det skov. Der er anlagt en bugtet skovsti på cirka 1,4 kilometer, som vi håber, at mange vil benytte, fortæller skovejerne.

– Vi er meget glade for, at drømmen om en skov nu er blevet til virkelighed. Vi synes, der er alt for få grønne oaser i den stevnske natur. Så det har fra starten været et ønske, at der skulle være offentlig adgang til glæde for alle i området, forklarer de.

Skoven bliver indviet onsdag den 25. oktober fra kl. 16 på Hestehaven mellem nr. 1 og nr. 3. Ved indvielsen vil Inge Ambus fra Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse fortælle om sit arbejde som fødselshjælper på projektet. Desuden vil Bjarne Østergård Rasmussen fra Natur-, Fritids- og Kulturudvalget være til stede og glæde sig over det nye, grønne åndehul i det stevnske landskab.

– Alle interesserede er velkomne til at deltage, og som noget helt særligt håber vi, at alle naboerne til skoven møder op. Uden deres underskrift og goodwill, var skoven aldrig blevet til noget, slutter de fire skovejere.

Under indvielsen vil der blive budt på lidt at drikke.