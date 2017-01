Ny spidskandidat i Venstre Stevns – og hvad så?

Der vil være mange synspunkter blandt medlemmerne i Venstre i Strøbyhallen sådan en generalforsamlingsaften, og der skal være højt til loftet, for at alle kan føle sig velkomne – hvis ikke der er det, så har foreningen ikke nogen berettigelse.

Venstre Stevns er en forening med nogle grundholdninger, og de betyder mere end enkeltpersoner i bestyrelsen eller kommunalbestyrelsesgruppen eller en spidskandidat eller for den sags skyld én i landsledelsen. Ikke mange af os syntes, at det var ok, da Lars Løkke ikke selv betalte for sit tøj, men det blev vi vel ikke mindre venstrefolk af!

Jeg ved ikke, om Venstre Stevns får en ny spidskandidat – og hvis de gør, hvad så? Det er ikke spidskandidaten, der bestemmer, hvem der skal vælges ind i kommunalbestyrelsen (KB), når valget kommer til november. Det er vælgerne – det er os – os fra Stevns – husk det.

Jeg håber, at Venstre Stevns får en spidskandidat og nogle KB-medlemmer, der forstår og evner samarbejdets kunst. Der forstår at se bagud i hans eller hendes vælgerbagland og lodde stemningen, før man åbner munden, og ikke fremturer med personlige meninger og holdninger og give pokker i venstremedlemmernes eller venstregruppens synspunkter. Jeg håber, at det bliver en Venstre KB-gruppe, der evner at etablere en homogen gruppe på rådhuset.

En venstregruppe, der lytter til de andre politikere omkring bordet og i øvrigt kan og vil samarbejde med de andre partier i KB. Hvis Stevns skal fortsætte med at være en kommune i fremdrift, og en kommune hvor familier udefra flytter til og ikke fra, og hvor flest er tilfredse og færrest det modsatte, og hvor det er rart at arbejde på rådhuset, så skal det gøres i fællesskab med de andre partier. Ikke i slåskamp med dem.

Til jer, der synes, at Venstre Stevns ikke længere er noget for jer, så håber jeg, at I finder en anden vælgerforening eller parti, hvor alt er rosenrødt, og hvor alle er enige. Nej vel, den findes ikke. Så hvorfor ikke blive i Venstre og kæmpe for, at foreningens bestyrelse og politikerne på Rådhuset hører jeres mening.

Vælg jeres lokalpolitikere med omtanke til november. Spørg ind til, hvad de opstillede kandidater mener, og test deres politiske intentioner og evner i perioden fra nu af og frem til valget i november. Lyt til hvad de siger, og når nogen lover gratis togbilletter eller medvind på cykelstierne, så foreslå dem, at de stiller op som julemand i stedet for lokalpolitiker.

Stem på dem, der ikke lover mere, end de kan holde. Husk, at når først vi – os, vælgerne på Stevns – har sat politikerne i stolen i byrådssalen, så er de svære at komme af med. Det ved vi af bitter erfaring fra de sidste 4 år.

Venlig hilsen,

Flemming Sten Petersen – pensionist, ikke at forveksle med tidligere venstre lokalpolitiker med næsten samme navn

Dyndledsvej 23

Endeslev