Ny sportshal på vej

(Last Updated On: 29. august 2017)

Det nye omdrejningspunkt for Sydstevns bliver sportshallen i Rødvig, som der nu er lavet tegninger til.

Rødvig: Den nye sportshal i Rødvig er kommet nærmere det første spadestik. Natur-, Fritids- & Kulturudvalget har besluttet at gå videre i forhandlingerne med Dansk Hal-byggeri.

Spadestik i november 2017

Bjarne Østergård Rasmussen er formand for udvalget, og han er godt tilfreds med valget af den kommende hal:

– Udgangspunktet fra starten har været at få mest mulig hal for pengene, og med projektet fra Dansk Halbyggeri får vi ikke bare en flot hal, der passer godt ind i området, vi får også en vel indrettet bygning med en god sammenhæng mellem forhal, klublokale og selve hallen, siger og roser arbejdsgruppen. Han forventer at det første spadestik tages i november 2017.

Aflevering august 2018

Hallens samlede størrelse udgør 1.797 m2, hvoraf selve hallen er på 1.272 m2. De indvendige mål er ca. 24 gange 43 meter, og hertil kommer ca. 8 meter ekstra længde på hallen til springgravsområdet. Desuden kommer der et stort depot med direkte adgang fra hallen.

Stevns Kommune har sat 1. august 2018 som sidste afleveringsdato.

sky