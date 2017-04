Ny udstilling på vej om Martin A. Hansen

(Last Updated On: 10. april 2017)

Foredrag om forfatteren Martin A. Hansen onsdag den 19. april i Strøby. (Pressefoto)

Strøby: Den stevnskfødte forfatter Martin A. Hansen er fast pensum i mange folkeskoler og gymnasier. Hans fortællinger fra barndommen på Stevns er således hvermands eje.

Derfor lever hans forfatterskab, og man kan gå i hans fodspor på digterruten »Digter og landskab«.

Først generalforsamling …

Martin A. Hansen blev født i Strøby, og her afholdes også den årlige generalforsamling i den otte år gamle Landsforening Martin A. Hansen.

Det sker onsdag den 19. april kl. 19 til 22 i Kirkeladen« i Strøby Præstegård.

Så nyt om digteruten…

Landsforeningen vil fortælle om ny formidling af forfatterskabet. Og om en spændende nyhed om digterruten Martin A. Hansen på Stevns.

Foreningen planlægger en permanent plancheudstilling mellem Strøby Kirke og ådalen. Formand Ole Juul fortæller, at ønsket er, at opføre et udstillingshus.

– Men i første omgang bliver det en overdækket udstilling med foto og introduktion til Martin A. Hansens liv, og nedslag i hans værker, siger Ole Juul.

Foreningen håber, at udstillingen er opført senest i foråret 2018.

Der er desuden en ny bogudgivelse på vej om Martin A. Hansen og besættelsen.

Og så spændende foredrag

Der vil også være udlodning af digterens bøger, en salgsbod med hans værker og fælles kaffe, te og kagebord.

Og så vil lektor Jørgen Jørgensen blive udnævnt til æresmedlem. Jørgen Jørgensen er en af Danmarks fine Martin A. Hansen- kendere. Han vil fortælle om sit arbejde med bogen »Orm og Tyr«, som er Landsforeningens hovedtema i indeværende år.

Jørgen Jørgensen har forsket sig frem til, at »Orm og Tyr« er et højmoderne værk, og at hans tanker om store, førkristne helligområder, de såkaldte sakralfelter, har fundet støtte i nyere arkæologisk forskning.

Martin A. Hansen var i gang med at udfolde en stor danmarkshistorisk fortælling om dette emne, inden sin meget tidlige død.

sky