Nye, gode kræfter i Stevns Frivillighedscenter

(Last Updated On: 29. november 2017)

Janne (tv.) og Birgit på job i frivillighedscentret i Hårlev. (Foto: Stevns Frivillighedscenter)

Hårlev: – Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye praktikant Janne Jakobsen, siger formand for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen.

Siden september har Janne været i praktik i Stevns Frivillighedscenter, og hun har nu fået forlænget sin periode til maj 2018. Janne hjælper med mødebooking, bestillinger og administrative opgaver. Som noget helt særligt har Janne lavet centrets nye folder over de sociale foreninger på Stevns.

Udover Janne har frivillighedscentret også Birgit Litrup i puljejob fire timer om ugen.

– Så vi er ved at være en større flok. Og vi glæder os over, at vi nu kan løfte opgaver, vi ellers ikke havde mulighed for. Og for at vi som arbejdsplads kan skabe plads til, at flere kan prøve kræfter med nye udfordringer og opbygge nye kompetencer, slutter formanden.