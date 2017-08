Nye Kløverstier indvies i Hårlev

(Last Updated On: 16. august 2017)

Kløverruterne giver også smukke, visuelle oplevelser i Hårlev. (Pressefoto)

Hårlev: I september 2016 blev de første Kløverstier i Stevns Kommune indviet i Rødvig, og lørdag den 2. september kl. 14 indvies nye Kløverstier i Hårlev.

Landsdækkende koncept

Kløverstierne bliver et supplement til den »Sundhedssti«, som allerede er etableret i Byskoven i udkanten af Hårlev, og er en videreudvikling af Hårlev Byskov-projektet.

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. En Kløversti består af fire ruter, der alle udgår fra en centralt placeret Kløverpylon. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og farve.

I alt 28 km gåture

I Hårlev starter stierne ved Hårlevhallerne, og er opdelt i temaer og farvekoder.

Der er en grøn City-rute på 3,3 km., som er en tur gennem det centrale Hårlev. En blå By-rute på 5,3 km., der går gennem hele byen. En rød Å-rute på 7,8 km., som er en tur ud i naturen, og endelig en sort landskabsrute på 12,1 km., der går ud i det åbne landskab.

Støtte fra byens frivillige

Kløverstien er udviklet af frivillige fra Hårlev og Stevns Kommune. De har planlagt ruterne, beskrevet og fotograferet interessepunkter og Lokalhistorisk Arkiv har bidraget med gamle billeder.

Kløverstien i Hårlev er finansieret af tilskud fra Puljemidlerne og Stevns Kommune.

Der er trykt en pjece, hvori ruterne er nærmere beskrevet. Læs mere på kløverstier.dk.

sky