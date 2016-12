Nye telefontider i Stevns kommune

Fra årsskiftet får Stevns kommune nye telefontider. Åbningstiden for personligt fremmøde bliver der til gengæld ikke ændret på

Stevns: Tidligere har Stevns kommune haft samme åbningstid for såvel personlig betjening på rådhuset som for telefonisk kontakt til rådhusets medarbejdere. Det vil fra nytår blive ændret, således at muligheden for at ringe til rådhuset begrænses.

– Vi ændrer åbningstiden for at kunne yde borgerne en bedre service. Medarbejderne på rådhuset har mange møder med borgere og samarbejdspartnere, og derfor kan det nogle gange være svært at få fat på en fagmedarbejder, fortæller kommunaldirektør i Stevns kommune, Per Røner.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er telefontiden fremover 8.30-12.00. Onsdag holder rådhuset lukket for såvel personlig som telefonisk betjening.

– Fra 8.30 til 10 kan man tale med en faglig medarbejder eller sagsbehandler fra de enkelte centre. Fra 10 til 12 stiller vi ikke telefonen videre, men tager imod besked i Borgerservice. De beskeder Borgerservice modtager, besvarer vi inden næste arbejdsdag stopper. Ved at koncentrere omstillingen til centrene fra kl. 8.30 til 10 kan vi bedre sikre os, at de faglige medarbejdere, som borgerne ofte gerne vil tale med, er til stede, slutter Per Røner.

Udover at ringe til borgerservice bliver det fra årsskiftet også muligt at lægge en besked via stevns.dk om, at man gerne vil kontaktes per telefon. Disse beskeder vil også blive besvaret inden næste arbejdsdag slutter.

Åbningstiden for personlig betjening på rådhuset er den samme som hidtil: Mandag og tirsdag fra kl. 10 til 15, onsdag er der lukket, torsdag fra kl. 10 til 17, fredag fra kl. 10 til 12.30. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 13, hvor man kun kan få hjælp til pas og kørekort om lørdagen. Lørdagsåbent gælder kun personligt fremmøde og ikke telefonisk betjening. Der er lukket om lørdagen i forbindelse med helligdage.

