Nye udfordringer for pendlerne

(Last Updated On: 10. april 2017)

Byggeriet ved Køge station er allerede begyndt at skabe problemer for de stevnsboere, som parkerer gratis på parkeringsområdet på den gamle Collstrupgrund. Den nye gangbro over baneterrænet vil give omkørselsproblemer. Men på sigt forsvinder den gratis langtidsparkering ved Køge station.

Det er til den nye Køge Nord station, at pendlere i fremtiden skal køre, for at langtidsparkere. (Kort fra DSB)

Stevns: Tallet 17 bringer, ifølge italiensk overtro, uheld med sig. Og 2017 har allerede været træls for pendlerne på Stevns. Først røg taksterne på den kollektive trafik i vejret, siden har politiske forsøg på at mindske skaden indtil nu været resultatløse, og forude lurer nye udfordringer.

Administrerende direktør i TK Development, Frede Clausen, som står for byggeprojektet ved Køge station, herunder p-huset, forventer at der åbnes for parkering samtidig med indvielsen af det øvrige byggeri ved Strædet i Køge i september 2017.

– P-huset opføres i 10 forskudte niveauer. Men hovedformålet er ikke baseret på langtidsparkering, forklarer Frede Clausen, og uddyber:

– Vi skal matche de nye butikkers kundegrundlag, og derfor vil parkering primært ske til timepris. Kun beboere og butiksansatte får mulighed for en specialpris.

IT Developments direktør oplyser endvidere, at p-afgiften er lagt i hænderne på APCOA Parking, som tidligere var kendt som EuroPark.

Slut med pendlerparkering

Området bag Køge station kaldes Collstrupgrunden, og bruges i dag til gratis parkering for tog- og buspendlere.

Collstropgrunden dækker over et areal på tre hektar. Grunden har fået navn efter den københavnske storgrosserer inden for tømmer, Andreas Collstrop, der i 1888 etablerede savværk i Køge. Herfra leverede han jernbanesveller til De danske Statsbaner.

Arealet bliver i dag overvejende anvendt som parkeringsplads, men det er planerne, at området skal udvikles til en moderne businesspark med ca. 2.000 arbejdspladser. Dermed forsvinder de gratis p-pladser.

Årelangt projekt

Jes Møller, projektchef Køge-Kyst forklarer:

– Ombygningen vil ske i etaper. Det vil ikke ske over night, siger han, og tilføjer:

– Jeg vil tro, at udviklingen af en moderne businesspark vil være tilendebragt over de næste fem-otte år. Vi vil opretholde parkeringspladser så længe som muligt. I fremtiden vil den egentlige pendler-parkering ske fra den nye station Køge Nord, hvor der vil være en gratis langtidsparkering.

Ekstra pendlerkørsel

Det vil således koste mindst fem kilometers ekstra kørsel for Stevns-pendlere, at nå til Køge Nords kommende langtidsparkering i fremtiden.

Arbejdet med etablere en gangbro over Køge Station, som dermed forbinder Collstropgrunden og stationsområdet, er allerede i gang og forventes færdig i efteråret 2017.

sky