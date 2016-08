Nye trøjer til Rødvig FC

Holdet i de nye trøjer. Helt til venstre er det holdets sponsor Rasmus Jørgensen fra KALK A/S, og helt til højre er det træner Tobias Tolstrup. (Privatfoto)

RØDVIG: Rødvig FC har fået nye spillertrøjer, sponseret af den lokale kalk- og mørtelvirksomhed KALK A/S

– Holdet nåede allerede i foråret at spille et par kampe i det nye sæt. Som nogen måske har bemærket, er trøjefarven ændret fra neongrøn – sponseret af OK/FISK – til orange, men det betyder nu, at klubben har et sæt skiftetrøjer, hvis modstanderen spiller i samme farve, siger Klaus Tolstrup fra Rødvig FC.

Skulle nogen allerede genkende trøjerne, kunne det være fra Revyperler, hvor spillere fra Rødvig FC passede baren. I den forbindelse skal der lyde en stor tak fra Rødvig FC til Michael og Jeanette Larsen fra Revyperler, Harry fra Restaurant Harmonien, Lerches Teltudlejning samt ikke mindst Rasmus Jørgensen fra KALK A/S for sponsoratet af de nye trøjer.