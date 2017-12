Nystartet naturdagpleje

(Last Updated On: 13. december 2017)

Stevns nye naturdagplejer kalder naturen for den optimale legeplads for børn op til 3 år.

Himlingøje: Mange kender skovbørnehaver, men nu er der også kommet en naturdagplejer på Stevns.

Det er den 51-årige socialpædagog Ulla Jørgensen, der har arbejdet med små børn i 20 år, som har ønsket at give sig selv en ny og spændende udfordring.

Hun har skiftet sin arbejdsplads, Børnehuset i Køge, ud med nogle rammer, hvor naturen spiller en afgørende rolle.

Legeplads for sanserne

Naturlegepladsen findes på et fritidslandbrug ca. fire kilometer fra Hårlev.

Her er 14 tønder land med græsningsområder, sø, egen skov og grantræsplantage samt en masse stier rundt på området.

Her er høns, heste, udekatte og en mindre hund samt en masse natur, og dyreliv.

Stald, lade og værkstedsbygning giver mulighed for aktiviteter hele året.

– Vi leger og spiser i køkkenalrummet, og stuen benyttes efter behov, fortæller Ulla Jørgensen, der uddyber, hvad en naturlegeplads er:

– Der er en væltet stamme, som kan bruges til et hav af lege og aktiviteter. Et sansebord med baljer til forskellige former for sansemæssige aktiviteter. Et legehus med plads til køkkenleg, dukkeleg, klæd ud tøj. En rutsjebane nedfældet i skråningen og en sandkasse. Der er forskellige redskaber til motorisk træning og leg, og en græsskråning, som der kan gåes, løbes og kravles på, forklarer hun.

Godkendt af kommunen

En privat pasning, som den Ulla Jørgensen tilbyder, er et tilbud under den kommunale fritvalgsordning.

En naturdagplejer er godkendt af kommunen på samme vilkår som en kommunal dagplejer.

