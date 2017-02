Nyt blod i Venstre Stevns og kommunalbestyrelsen

Af Flemming Sten Petersen

Dyndledsvej 23, Endeslev

(Ikke at forveksle med lokalpolitiker med næsten samme navn. Jeg er en 75-årig pensionist, der ikke er emne til noget politisk job, men tak for tilliden).

Spidskandidatvalget den 28. februar i Venstre Stevns er chancen over alle chancer for, at medlemmerne i Venstre kan vælge en ny spidskandidat, der ikke har eller har haft lodder i de mange kaotiske sager.

Sagen om fredning i kommunalbestyrelsen (KB), hvor to venstremedlemmer forlader gruppen, fordi de har en anden mening end borgmesteren.

En anden end borgmesteren foreslås af Venstres daværende bestyrelse som ny spidskandidat, men bliver nedstemt, og bestyrelsen går samlet af.

Ny bestyrelse vælges, og den bakker op om borgmesteren som spidskandidat, der vælges med snævert flertal.

Venstres KB-gruppe siger først ja og så nej til borgmesteren som spidskandidat. Beslutning om ny afstemning til valg af spidskandidat. Borgmester melder sig ud af Venstre i protest.

Det minder om den engelske TV-serie, »Halløj på badehotellet«. Morsomme episoder, men tragikomiske.

De spidskandidater, der skal vælges imellem, skal kunne samle Venstre, så der ikke fortsat er to eller flere fraktioner. Det gøres ikke ved at pege på en spidskandidat, der har været del af ovenstående kaos, men en ny Venstreperson, der har politisk ambition og evner og personlighed til at lede Venstre Stevns ud af ørkenvandringen og tilbage ind i kommunalbestyrelsen og måske ind på borgmesterkontoret.

Der er mange, der påstår, at vedkommende skal have politisk erfaring og have siddet i en kommunalbestyrelse for at kunne blive spidskandidat eller borgmester. Ikke sandt – der er masser af eksempler på, at folk er kommet udefra og blevet valgt – og har lært sig de færdigheder på kort tid.

Det er jo ikke borgmesteren, der er daglig leder af Stevns kommune. Det er de mange professionelle mennesker, der til daglig arbejder i og omkring rådhuset. Ikke politikerne. Husk det – for politikerne glemmer det tit.

Jeg håber, at der melder sig en spidskandidat, der kan få nok stemmer til at Venstre Stevns igen til november kan få en homogen og samarbejdende kommunalbestyrelsesgruppe. Det er evnen til samarbejde, der er brug for – ikke evnen til uro, politiske spidsfindigheder og skænderier.

Kom nu frem og meld jer som spidskandidat inden den 18. februar.

Stevns har brug for nyt blod i kommunalbestyrelsen.