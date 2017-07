Nyt center for vandhunde

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Rødvig: Søndag var der åbningsreception hos Stevns Water Sports, som har til huse i det tidligere turistkontor ved Rødvig Lystbådehavn.

I det nye havsportscenter finder du blandt andet Kingfish Dive & Travel, som tilbyder kurser i snorkling, prøvedyk og undervandsjagt. Her er også Kajakhotellet, som tilbyder kurser i havkajak og Stand-Up-Padling samt Michael Loft, som er guide på kajakture ved Stevns Klint. Også Danish Water Taxi holder til i det gamle røde hus, og de tilbyder eksklusive sejloplevelser med turbåd.

Det er Stevns Turistforening og turistkonsulent Thor Nielsen fra Stevns Erhvervsråd, som står bag det nye havsportscenter, som gør det muligt for turister og lokale vandhunde at opleve Stevns Klint fra søsiden.

– Det er en enorm flot oplevelse at sejle langs klinten, og vi synes, at der er et stort potentiale i at tilbyde havsportsaktiviteter, som i højere grad gør det muligt at opleve klinten fra vandet. Derfor er vi gået sammen med en række professionelle aktører, som tilbyder sjove og spændende aktiviteter på vandet. 2017 bliver et forsøgsår for centeret, men vi har planer om at udvikle og udvide tilbuddene i 2018, hvor sæsonen også bliver længere, fortæller turistkonsulent Thor Nielsen.

Du kan læse mere om havsportsaktiviteterne og finde links til tilmelding på stevnswatersports.dk, som i øjeblikket er under opbygning. Du kan også følge med på facebook.