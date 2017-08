(Last Updated On: 15. august 2017)

Smilla Sølvå Munk har mange visioner for sit nye galleri i Store Heddinge. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: I den tidligere frisørsalon i Østergade åbner nyt galleri og værksted til efteråret.

I billedkunstnerlære

Allerede nu er der udstillet kunst i vinduet. Iværksætteren bag er tidligere socialpædagog, Smilla Sølva Munk, der indtil for nyligt har haft arbejdende værksted i Rødvig Havn.

– Nu er jeg begyndt i mesterlære hos en billedkunstner, fortæller Smilla Munk, der er ved at sætte lokalet i stand.

Et minikulturhus på vej

Det nye galleri skal foruden kunst også rumme mulighed for foredrag, temaaftener og »stuekoncerter,« som er et populært fænomen med en musiker, der spiller i private hjem for en indbudt skare.

Smilla Munk har nemlig en baggrund fra både Roskilde og Midtfyns festivalerne. Men lige nu står den på at åbne både junior- og seniorflyttekasser, så kunsten kan springe ud i det fri, og pryde de nyistandsatte lokaler og huse nye kulturinitiativer på Stevns.

sky