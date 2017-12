Nyt politisk flertal i Stevns kommune

(Last Updated On: 4. december 2017)

V, K og S indgår ny flertalsgruppe med Anette Mortensen (V) som borgmester og Steen S. Hansen (A) som viceborgmester

Fra venstres ses Konservatives Mikkel Lundemann Rasmussen, Venstres Anette Mortensen og Socialdemokratiets Steen S. Hansen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Frem til i dag har flertalsgruppen bestående af partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Nyt Stevns – med Venstres Anette Mortensen som borgmester – været i spil.

Den nye kommunalbestyrelse mødtes for første gang i rådsalen i Store Heddinge her til aften, og mødet tog hurtigt en overraskende drejning.

Under andet punkt i dagsordenen blev et nyt flertal – indgået her til formiddag mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti – præsenteret. Borgmesterposten går fortsat til Anette Mortensen (V), mens Steen S. Hansen bliver viceborgmester.

Forhandlinger bag ryggen

– Jeg er her til morgen blevet kontaktet af flere forskellige, som oplyste mig om, at Mogens (Haugaard Nielsen, Nyt Stevns, red.) forhandlede bag min ryg. Ret hurtigt talte jeg med Mikkel (Lundemann Rasmussen, Konservative, red.), som kunne bekræfte, oplyser Anette Mortensen.

Også Steen S. Hansen kan bekræfte forhandlinger udenom flertalsgruppen, idet han mødtes med Mogens Haugaard Nielsen i weekenden:

– Kravet fra Mogens var, at han skulle være borgmester, og Socialdemokratiet ville så få et vist antal udvalgsposter. Det ville vi ikke være med til. Hvis han havde kendt sin besøgelsestid, havde han peget på mig som borgmester, og så havde jeg skaffet et flertal, siger Steen S. Hansen.

Nyt Stevns søgte bredere samarbejde

Mogens Haugaard Nielsen bekræfter, at han har talt med Steen S. Hansen om et bredere samarbejde.

– Det er blevet opfattet som illoyalt fra den ellers siddende flertalsgruppe. På valgnatten bad jeg faktisk om, at vi udvidede valggruppen med Socialdemokratiet. Det blev der rystet på hovedet af. Jeg påpegede desuden, at oppositionen skulle have næstformandsposterne i alle udvalgene. Også det rystede de andre partier på hovedet af. Desuden var jeg ikke enig i, at antallet af udvalg skulle hæves til fem. Det er et skidt signal at sende, at politikerne rager til sig. Men jeg åd den i første omgang, siger han.

Som konsekvens valgte Anette Mortensen at aflyse samarbejdet med det oprindelige flertal og istedet søge nye alternativer.

– For mig handlede det om at skabe et samarbejde, som er dueligt og med parter, der kan nikke den samme vej, forklarer Anette Mortensen.

Konsekvensen er et nyt flertal indgået mellem partierne Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, som i alt har 12 af de 19 mandater i kommunalbestyrelsen

– For os har det været vigtigt at få brudt den oprindelige konstituering i den blå blok. Den var lukket og låst, fordi partierne kunne sidde med fuldstændig vetoret, siger Steen S. Hansen.

Plads til flere?

Line Krogh Lay fra Radikale Venstre har gennem hele valgkampen været stor fortaler for et bredt samarbejde hen over midten.

Til spørgsmålet, hvorfor den radikale politiker ikke er en del af det nye flertal:

– Jeg er blevet spurgt, men har ikke haft mulighed for at svare endnu, sagde Line Krogh Lay umiddelbart efter mødets afslutning.

Det forventes derfor, at Radikale i de kommende dage vil forhandle om at komme med i flertalsgruppen.

Resten af mødet blev suspenderet, og der indkaldes til ekstraordinært møde snarest muligt og senest den 15. december, hvor udvalgsstruktur og fordeling af udvalgsposter skal finde sted.

rmh