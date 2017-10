Er Nyt Stevns tværpolitisk?

(Last Updated On: 9. oktober 2017)

Den 5. oktober var jeg til debatmøde på Hotherskolen i Hårlev om børns vilkår, hvor alle partier og lister var repræsenteret. Nyt Stevns var i panelet repræsenteret af Conni Olsen, der i sit indlæg oplyste, at Nyt Stevns er en tværpolitisk liste, og da jeg spurgte om det, bekræftede Conni Olsen, at det er en tværpolitisk liste, og hun kunne aldrig drømme om at stemme på et borgerligt parti.

Jeg sad ved siden af Birger Merwald, kandidat for Nyt Stevns, og han bekræftede ligeledes, at det er en tværpolitisk liste.

Da mødet var færdigt, kom borgmester Mogens Haugaard Nielsen hen til mig, tydelig oprevet, og spurgte om ikke jeg var klar over, at det var et børnemøde, jeg var til? Jo, det var jeg da klar over, hvorefter han fortsatte, hvorfor jeg så skulle stille det spørgsmål, det hørte ikke hjemme der.

Jeg var ikke klar over, at det var en tværpolitisk liste, jeg havde et andet indtryk, og derfor stille jeg spørgsmålet, for at få det afklaret, svarede jeg.

Det er en tværpolitisk liste bekræftede borgmesteren, og nu kan jeg vel læse det i avisen i morgen, og det er jeg glad for, for det giver reklame, så du skal have tak for spørgsmålet.

Her sluttede samtalen.

Jeg undres, helt ind i min politiske sjæl, for det var ikke det indtryk, jeg har fået af Nyt Stevns’ udmeldinger, tværtimod.

Derfor stiller jeg her offentligt borgmester Mogens Haugaard Nielsen, der er spidskandidat for Nyt Stevns og formand Lars Kristiansen spørgsmålet:” Hvorfor et det ikke offentligt meldt ud, at Nyt Stevns er tværpolitisk?”

Det er vel fair over for vælgerne.

Gerhard Nagott

Forhenværende kriminalkommissær

Kandidat for Venstre