Nyt tag på mændenes mødested

(Last Updated On: 6. december 2017)

Snart er det slut med at regne ned gennem taget hos Mændenes Mødested på Blommevej. Foreningen har nemlig fået ialt 235.000 fra to forskellige fonde til nyt tag på hovedhuset og udhuset samt ombygning af toilettet, så det bliver handicapvenligt

Til venstre Per B. Jensen og til højre Kjeld Frederiksen foran den gamle husflidsskole på Blommevej, som snart får sit gamle tag udskiftet med et nyt, sort ståltag. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby: To flotte donationer på henholdsvis 110.000 kroner fra Stevns Brands Fond og 125.000 kroner fra Veluxfonden tilfaldt Mænds Mødesteder i sidste uge.

De mange penge skal gå til flere forskellige forbedringsprojekter for den gamle husflidsskole. Dels skal hovedhusets tag udskiftes, hvilket er et stort ønske blandt brugerne – for i regnvejr drypper det ned indenfor flere steder.

– Selvom flere af brugerne er håndværkere, skal vi ikke have nogle af mændene op at lave tagarbejde. Det er for farligt. Det bliver istedet den lokale Snedker Jensen, som skal lægge vores nye tag, fortæller formand for Mænds Mødesteder Stevns, Per B. Jensen.

Det nye tag bliver af store, sorte stålplader, som ligner tegl. Nye tagrender kommer der også.

Nyt tag på hovedhuset er budgetteret til 140.000, så de to donationer giver desuden råd til også at får udskiftet udhustaget, og endelig skal toilettet gøres handicapvenligt.

Formanden regner med at tagarbejdet på hovedbygningen igangsættes i indeværende år, mens de to andre projekter kan sættes i gang i løbet af foråret.

Brandkassen støtter lokalt

Stevns Brands Fond uddeler hvert år cirka en million kroner til 20 til 25 forskellige projekter.

– Fondens opgave er at støtte det sociale, kulturelle og almennyttige arbejde. Vi påskønner, at der bliver taget initiativer, som sætter Stevns på landkortet, forklarer Kjeld Frederiksen fra brandkassen, som fonden bliver omtalt i daglig tale.

Det frivillige arbejde er også noget, som vægter højt i udvælgelsen, og brandkassefonden har igennem årene støttet adskillige lokale projekter, fra skolehåndbold til lokalhistorisk arbejde og bogudgivelser, Café Stevnen og rideskolen Strålen, blot for at nævne nogle.

En forening i rivende udvikling

Hos mændene glæder man sig til at få nyt tag på.

Foreningen på Stevns bliver 3 år til april. Den vokser stadig og tæller i øjeblikket 92 medlemmer. Mødestedet er åbent fire dage om ugen og har 14 aktiviteter på programmet.

rmh

Nyt tag til mændene på Blommevej. (Foto: Rikke Michael Hansen)