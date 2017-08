“Økologi er fint, i det rette tempo”

(Last Updated On: 1. august 2017)

Stevns borgmester finder det forkert at miljøundersøgelse fokuserer på kommuner.

Stevns: En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at Stevns er Sjællands mest giftsprøjtende kommune. Samtidig indtager Stevns en tredjeplads på landsplan med landbrug, der sprøjter det procentvis største areal.

Landbrug skal ses under ét

– Stevns er en landkommune, hvor landbruget er det primære erhverv og har været det i generationer, siger Stevns borgmester Mogens Haugaard Nielsen, som en kommentar til undersøgelsen.

Han finder, at det er sammenhængen imellem den procentandel af kommunens samlede areal og den del, der er landbrugsmæssigt opdyrket, som gør, at Stevns ligger højt i undersøgelsen. Ikke fordi der sprøjtes mere intensivt, mener borgmesteren, der selv dyrker aktivt landbrug.

– Landbruget i Danmark bør ses under ét, og ikke kommuneopdelt, siger Mogens Haugaard Nielsen og begrunder:

– Dertil er Danmark et alt for lille land, set i den store sammenhæng.

Natur frem for landbrug

Stevns nabokommuner Faxe og Køge ligger på henholdsvis 60 pct. og 50 pct. sprøjtede landbrugsarealer, mens Stevns har førstepladsen med over 71 pct. sprøjtegift.

Michael Løvedal Kruse, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns, kom i sidste nummer af Stevnsbladet med sit løsningsforslag på problemet:

– Mere natur og minde landbrug, og en anden fordeling så der kommer mere økologisk end konventionelt landbrug.

Private haver tjekkes ikke

Hertil siger borgmesteren, at undersøgelsen ikke medtager offentlige arealer og private haver.

– Derfor mener jeg ikke, at undersøgelsen er valid for det samlede forbrug af pesticider per kvadratmeter. Forskellen er blandt andet, at anvendelsen af sprøjtegifte i landbruget er særdeles stramt reguleret og kontrolleret både statsligt og fra EU. Landmanden skal indberette sit forbrug af sprøjtemidler og det kontrolleres stramt. Private haveejeres forbrug kontrolleres derimod ikke, og derfor er der formentlig ikke megen viden om, hvor stort et forbrug der er her, mener han.

Skal Stevns være økologisk?

Michael Løvedal Kruse havde i kølvandet på undersøgelsen denne vision for Stevns:

– Hvis Stevns blev omlagt til økologisk land- og skovbrug, så kunne Stevns blive Danmarks store økologiske kommune med kvalitetsråvarer og gode produkter og økologiske uddannelsesinstitutioner.

Mogens Haugaard Nielsens replik er, at også han har stor interesse for en sund natur og miljø, men der skal være en fornuftig balance. Han henviser til, at Århus Universitet er i gang med en 10-årig undersøgelse af udvaskning af pesticider i Danmark, et forsøg som han selv har lagt jord til.

– Jeg tror alle gerne ser, at vi til stadighed bevæger os i en økologisk retning i det tempo, som teknologi og viden giver os mulighed for, slutter borgmesteren.

sky