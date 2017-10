(Last Updated On: 3. oktober 2017)

I Stevnsbladet for uge 39 fremgår det af en notits, at Stevnsbussen kørte i 62 dage, og at der i den tid var knap 3.000 påstigninger.

Jeg formoder, at udtrykket dækker over 3.000 personer, samt at bussen ikke koster under 400 kroner i timen. Efter køreplanen kørte bussen 12 timer dagligt. Regnestykket er derfor: 62 gange 12 gange 400, i alt 297.600 kroner eller omkring 1.000 kroner pr. påstigning pr. person.

Så vidt jeg husker, vat det Mogens Haugaard, der var bannerfører for forslaget; men er forslaget et udtryk for økonomisk ansvarlighed?

Med venlig hilsen

Jens Jakobsen

Skovkildevej 19

Hårlev